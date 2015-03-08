مريضات سرطان الثدى أكثر عرضة للإصابة بأورام الغدة الدرقية

• ارتباط سرطان الثدى بسرطان الغدة الدرقية

• الكشف عن سرطان الغدة الدرقية

• سرطان الغدة الدرقية أكثر شيوعاً لدى السيدات أكثر من الرجال

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت أن النساء الناجيات من سرطان الثدى قد يرتفع لديهن خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية لاحقاً.>وعند النظر وتحليل بيانات 700000 امرأة فى الولايات المتحدة خضعن لعلاج سرطان الثدي، وجد الباحثون أن هؤلاء النساء كان لديهن احتمالات أعلى من المعتاد للإصابة بسرطان الغدة الدرقية وخاصة فى غضون خمس سنوات من تشخيص الإصابة بسرطان الثدى.>وقالت الدكتورة جنيفر كونج كو، وهى طبيبة من قسم الجراحة فى المركز الطبى بجامعة كولومبيا فى مدينة نيويورك الأمريكية، أن نتائج الدراسة تشير إلى أن الناجيات من سرطان الثدى ينبغى أن يخضعن للفحص وذلك للكشف عن سرطان الغدة الدرقية فى السنوات الخمس الأولى بعد تشخيصهن بسرطان الثدى.>ووفقاً للمعهد الوطنى للسرطان فى الولايات المتحدة، فإن الأميركى العادى أكثر عرضة لسرطان الغدة الدرقية بنسبة 1%، وكما أنه أكثر شيوعاً ثلاث مرات فى النساء أكثر من الرجال.

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