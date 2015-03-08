"القومية للأنفاق": إعلان الشركة الفائزة بتنفيذ مترو إمبابة الشهر الجارى

أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم الانتهاء من تقييم العروض الفنية والمالية، التى تقدمت للمناقصة الخاصة بتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث، الممتدة من العتبة حتى إمبابة وبولاق الدكرور خلال الشهر الجارى، بحيث سيتم إعلان الفائز بالمناقصة خلال الشهر نفسه.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه المناقصة تقدم لها عرضان من شركتين عالمتين؛ إحدهما فرنسية والأخرى إسبانية، مشيرًا إلى أنه جارٍ إجراء التقييم النهائى للعرضين الفنيين، ليبدأ بعد ذلك تقييم العرضين الماليين، لاختيار إحدى الشركتين لتنفيذ هذه المرحلة.

وقال المصدر، إنه ستبدأ أعمال حفر وتنفيذ هذه المرحلة الممتدة بطول 17.7 كم وعدد 15 محطة مباشرة بعد توقيع التعاقد مع الشركة الفائزة، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه المرحلة سوف يستغرق 3 سنوات وستتكلف 940 مليون يورو بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى ووكالة التنمية الفرنسية.

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