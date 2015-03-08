أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب لـ"زينة يازجى": نخوض حربًا ضد تنظيم إرهابى يمتلك شبكة دولية

Google+ Print
محلب لـ"زينة يازجى": نخوض حربًا ضد تنظيم إرهابى يمتلك شبكة دولية محلب لـ"زينة يازجى": نخوض حربًا ضد تنظيم إرهابى يمتلك شبكة دولية
قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إن المصريين يخوضون حربًا ضد تنظيم إرهابى يبث سمومه، وأصبح يمتلك دولية كانت قد تمكنت من مفاصل الدولة لمدة عام، لافتًا إلى أنه تم اختراق سيناء من قبل جماعات إرهابية كثيرة فى فترة ما قبل ثورة 30 يونيو، واعدًا بتطهيرها من الإرهاب.

وأضاف "محلب"، أثناء حديثه لبرنامج "بصراحة" مع الإعلامية زينة يازجى على قناة سكاى نيوز عربية، والذى سيذاع اليوم الأحد، أن هناك مؤامرات تدبر لهدم الدولة المصرية والعمل على تقويض أركانها وزعزعة الدولة، حتى تكون مثل سوريا واليمن وليبيا، مشددًا على أن إذا انهارت ستنهار المنطقة بأكملها.

وأكد رئيس الوزراء، أن الأجهزة الأمنية تتلقى أكثر من 70 بلاغًا يوميًا بوجود قنابل مزروعة لترويع المصريين.


>رئيس الوزراء يستقبل الوزراء السابقين ويدعوهم لحضور المؤتمر الاقتصادى.. محلب: أديتم واجبكم فى ظل تحديات صعبة.. وقدمتم الكثير لوطنكم.. والوزراء السابقون يؤكدون استعدادهم لخدمة وطنهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار