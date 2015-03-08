محلب لـ"زينة يازجى": نخوض حربًا ضد تنظيم إرهابى يمتلك شبكة دولية

قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إن المصريين يخوضون حربًا ضد تنظيم إرهابى يبث سمومه، وأصبح يمتلك شبكة دولية كانت قد تمكنت من مفاصل الدولة لمدة عام، لافتًا إلى أنه تم اختراق سيناء من قبل جماعات إرهابية كثيرة فى فترة ما قبل ثورة 30 يونيو، واعدًا بتطهيرها من الإرهاب.

وأضاف "محلب"، أثناء حديثه لبرنامج "بصراحة" مع الإعلامية زينة يازجى على قناة سكاى نيوز عربية، والذى سيذاع اليوم الأحد، أن هناك مؤامرات تدبر لهدم الدولة المصرية والعمل على تقويض أركانها وزعزعة اقتصاد الدولة، حتى تكون مثل سوريا واليمن وليبيا، مشددًا على أن مصر إذا انهارت ستنهار المنطقة بأكملها.

وأكد رئيس الوزراء، أن الأجهزة الأمنية تتلقى أكثر من 70 بلاغًا يوميًا بوجود قنابل مزروعة لترويع المصريين.

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