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مصدر بـ"الأزهر": انتهاء أعمال الصيانة لافتتاح مبنى جديد يستوعب ألف طالبة

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مصدر بـ"الأزهر": انتهاء أعمال الصيانة لافتتاح مبنى جديد يستوعب ألف طالبة مصدر بـ"الأزهر": انتهاء أعمال الصيانة لافتتاح مبنى جديد يستوعب ألف طالبة
أكد مصدر بجامعة الأزهر، أن إدارة المدينة الجامعية تمكنت من الانتهاء من أعمال الصيانة، لافتتاح مبنى جديد يستوعب نحو ألف طالبة، استعداد للإعلان عن مرحلة ثالثة لتكسين الطالبات بالمدينة الجامعية، لافتا إلى أنه من المقرر إعلان موعد التسكين خلال أيام.

وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لــ" اليوم السابع" ، أن إدارة الجامعة جهزت نحو 20 كشافا كهربائيا داخل كل مبنى للتصدى لأزمة انقطاع الكهرباء المتكررة حتى تتمكن الطالبات من الاستذكار، والانتهاء من دروسهن دون أى صعوبات، يذكر أن المدينة الجامعية للبنات تشمل 5 مبانى، فى حين مازالت الإصلاحات وأعمال الصيانة مستمرة فى 3 آخرين، مما يعنى توفير 100 كشاف كهربائى بالمدينة.

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