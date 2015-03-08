"العلوم الفلكية" تحذر من النظر للشمس أثناء الكسوف 20 مارس المقبل

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن الأرض ستشهد كسوفًا كليًا 20 مارس المقبل.

وأضاف الدكتور أشرف تادرس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وشمال آسيا ستشهد درجات متفاوتة من كسوف الشمس، حيث يظهر فى تلك البلاد كسوف جزئى يبدأ فى مصر فى ذلك اليوم الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة، وتصل أقصى درجة له الساعة الحادية عشرة وثمانية وأربعين دقيقة صباحًا، وينتهى الكسوف فى الثانية عشرة والنصف تقريبًا ظهرًا.

ونصح الدكتور أشرف تادرس المواطنين بعدم التحديق فى قرص الشمس بالعين المجردة، أثناء الكسوف لما له من ضرر بالغ على شبكية العين، ونصح باستخدام النظارات الكسوفية المخصصة لهذا الغرض.

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