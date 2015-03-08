غدا.. آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات فى الأقصر

قال الدسوقى عباس، وكيل وزارة التضامن بمحافظة الأقصر، أن تقديم طلبات الحج بالجمعيات التى تنطبق عليها الشروط بالمحافظة، مستمر حتى يوم غدا الإثنين.

وأضاف عباس فى تصريحات صحفية أنه تم فتح باب تلقى طلبات الحج بالجمعيات قبل أسبوعين، مشيرا إلى قيام الجمعيات غدا الإثنين بتقديم كل طلبات الحج التى تلقتها من المواطنين إلى مديرية التضامن، تمهيدا لمراجعتها على أجهزة الحاسب الآلى والتأكد من استيفاء كل المستندات المطلوبة وإستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط.

وأوضح أن حصة الأقصر من حج الجمعيات 120، يتم استبعاد 3 أماكن منها للمرافقين للبعثة، بينما يتم إجراء القرعة على 117 من إجمالى الحصة، وأنه يشترط فى الجمعية أن تكون عاملة بمجال الحج والعمرة ونشطة لا يقل آخر حساب ختامى لها عن 50 ألف جنيه مع حسن السير والسلوك وعدم وجود مخالفات من أى نوع.