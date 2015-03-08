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نسرين طافش بطلة الملحمة الشامية "خاتون"

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نسرين طافش بطلة الملحمة الشامية "خاتون" نسرين طافش بطلة الملحمة الشامية "خاتون"

السبت 07-03-2015 23:17

بدأت شركة "جولدن لاين" للإنتاج والتوزيع الفني التحضير للمسلسل الشامي الجديد "خاتون" حيث سيكون التصوير في بداية شهر أبريل/نيسان المقبل .
 

وسوف تجسد شخصية "خاتون" الفنانة السورية نسرين طافش، حسب ما أعلنت عنه الشركة المنتجة في بيانها الصحفي الذي تلقّى "سيدتي نت" نسخة منه.
 

وسيجمع العمل نخبة كبيرة من عمالقة البيئة الشامية وسوف يتم التصريح عنهم خلال أيام قليلة، بعدما تم الإنتهاء من عمليات المعالجة الدرامية للنص .
 

من ناحية أخرى، تستعد شركة "جولدن لاين" لتصوير مسلسل "دنيا" بجزئه الثاني، في الثامن عشر من شهر مارس/آذار الحالي، وستولّى إخراجه زهير قنوع، وتؤدي بطولته النجمة أمل عرفة وشكران مرتجى.

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سيدتي