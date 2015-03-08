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صلاح يفوز بلقب "أرابز غوت تالنت" الموسم الرابع

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صلاح يفوز بلقب "أرابز غوت تالنت" الموسم الرابع صلاح يفوز بلقب "أرابز غوت تالنت" الموسم الرابع

الأحد 08-03-2015 03:10

فاز المشترك Salah Entertainer بلقب "أرابز غوت تالنت" في موسمه الرابع ضمن الحلقة الأخيرة من العروض المباشرة.

ولقد تنافس على اللقب 10 مشتركين من مختلف الدول العربية وهم: ياسمينا، وفريق " Duo Sora"، ومحمد الشيخ، وكارن وتلما، و" Crazy Dunkers"، وفريق " Very Bad Team"، محمد وفرات غربي، و Marawa The Amazing، و Nabilson، و Salah Entertainer، حيث قدّم كل المشتركين أفضل ما لديهم لكسب أعلى نسبة تصويت من قبل الجمهور.

وفور إعلان النتيجة، بكى صلاح على المسرح، وتلقى التهاني من زملائه المشتركين ومن لجنة الحكم.

وخلال الحلقة، أعلن مقدما البرنامج عن إنطلاق الموسم الخامس من "أرابز غوت تالنت" في وقت قريب.

تابعوا غداً في "سيدتي نت" تغطية خاصة للحلقة الأخيرة من البرنامج.

 

 

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