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هبة طوجي تحقق إنجازاً جديداً في "ذا فويس"

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هبة طوجي تحقق إنجازاً جديداً في "ذا فويس" هبة طوجي تحقق إنجازاً جديداً في "ذا فويس"

الأحد 08-03-2015 03:47

اجتازت الفنانة اللبنانية هبة طوجي المرحلة الأولى من المبارزة المباشرة، في برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية، حيث فضّلها ميكا على زميلها "نوغ".

ولقد حازت هبة على إعجاب لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" منذ إطلالتها الأولى، حيث اختارت فريق ميكا لتنضم إليه كونه من أصول لبنانية.

من ناحية آخرى، كانت هبة نجمة الإعلان الدعائي للبرنامج قبل إنطلاقه، والذي عرض على شاشة "TF1" الفرنسية.

 

 

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