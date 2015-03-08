تيم حسن يطل للمرة الأولى بعملين في موسم واحد

طلب الفنان تيم حسن من الصحافيين في الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع من خلال حسابه على موقع "تويتر" عدم اعتماد أي تصريح له ما عدا الذي يكتبه على صفحته الرسمية (@actortaim).

ووجّه تيم حسن رسالة عبر حسابه الشخصي، قال فيها: "السادة الصحفيين الأعزاء، أرجوكم لاتعتمدوا أي تصريح عني على أنه موثوق، إلا إذا صدر حصراً في تويتر، في إشارة إلى وجود عدد من الصفحات المزورة التي تحمل اسمه على انستغرام وفيس بوك وتويتر".

بينما يواصل تيم حسن في بيروت تصوير أحداث مسلسله "تشيلو" مع نادين نسيب نجيم ويوسف الخال، عن نص للسيناريست نجيب نصير ويتولى الإخراج سامر برقاوي.

من جهة أخرى، تشهد صالات السينما عرض فيلمه "خطة بديلة" مع الفنان خالد النبوي وإخراج أحمد عبد الباسط، وفيه يضفي تيم جانباً من الحس الكوميدي على شخصية المحامي طارق، الذي يتلاعب بمواد القانون خدمة لمصالحه ولسان حاله يقول "احصل على ماتريد كيفما تريد".

وينتظر تيم حسن ردود فعل جمهوره على شخصيته الجديدة في مسلسل" الوسواس"، من إخراج حسني صالح وكتابة محمد ذو الفقار، والمنتظر أن تبدأ قناة " osn" بعرضه السبت 7 مارس/ آذار الجاري، على أن يعرض المسلسل ذاته على قناة "الحياة" المصرية في شهر رمضان المقبل، ليكون ثاني أعماله الرمضانية متزامناً مع عرض "تشيللو" في الشهر الفضيل، وبذلك سيطل تيم حسن للمرة الأولى في عملين اثنين في موسم واحد.

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