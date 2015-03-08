الصين تستقبل الالاف من اللاجئين منذ اندلاع الصراع فى ميانمار

استقبلت مدينة لينتسانغ الواقعة على الحدود مع ميانمار فى مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين ما يقرب من 60 ألف لاجئ منذ اندلاع الصراعات في شمال الدولة في جنوب شرق آسيا ، بحسب ما ذكره لي جي هنغ سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصينى في المقاطعة.

وأضاف لي فى تصريحات صحفية أنه وعملا بروح الإنسانية قدمت الصين مساعدات للاجئين من ميانمار من بينها المياه والخدمات الطبية ، موضحا أنه تم إتخاذ تدابير صارمة من قبل إدارة الحدود في مدينة لينتسانغ للحفاظ على الأمن بالمنطقة ، ولكن لم يتم إغلاق الحدود.

وفى مناقشات مع مشرعين آخرين من يوننان خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أكبر هيئة تشريعية في البلاد اكد لى أن المنطقة الحدودية في يوننان مستقرة والإمدادات وفيرة والأسعار مستقرة والحركة المرورية سلسة.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أكدت منذ بدء الصراع فى شمال ميانمار أن الصين تحترم سيادة ميانمار ووحدة أراضيها وليس عندها النية أن تتدخل فى الصراع الجاري هناك.

كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشان يينج ، فى تصريحات سابقة أن الصين قامت بتشديد إجراءات السيطرة على المنطقة الحدودية المتاخمة لميانمار ، لأن بعض أجزاء المنطقة الحدودية لا زالت معرضة لمخاطر أمنية فى ضؤ تأثير الصراعات بشمال ميانمار ، مما أدى بالسلطات المحلية الصينية إلى إصدار أوامر محددة بشأن تدفق الأشخاص والمرور فى المواقع الحدودية طبقا للقانون والقواعد المعمول بها .

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