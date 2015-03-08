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ضبط 3 من عناصر تنظيم الإخوان خلال مشاركتهم فى مظاهرات داخل جامعة المنوفية

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ضبط 3 من عناصر تنظيم الإخوان خلال مشاركتهم فى مظاهرات داخل جامعة المنوفية ضبط 3 من عناصر تنظيم الإخوان خلال مشاركتهم فى مظاهرات داخل جامعة المنوفية

أرشيفيةل

تمكنت قوات الأمن فى المنوفية من ضبط 3 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى حال مشاركتهم بمظاهرة وبحوزتهم زجاجات مولوتوف وعصا حديدية وآخر بحوزته منشورات داخل جامعة المنوفية.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية فى إطار متابعة الحالة الأمنية تجمع نحو 100 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بشارع الجلاء البحرى بدائرة مركز شرطة شبين الكوم “بالمخالفة لقانون التظاهر” مرددين هتافات مناهضة للدولة وإعاقة الحالة المرورية وإطلاق الألعاب النارية.

وانتقلت القوات لمكان التجمع حيث قام المتجمعون بالفرار والهروب بالشوارع الجانبية وأمكن ضبط المتهمين.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
> أ ش أ

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