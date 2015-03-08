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السفير البريطاني لدى ليبيا : نريد ليبيا ديمقراطية مزدهرة بها جيش وشرطة واحدة

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السفير البريطاني لدى ليبيا : نريد ليبيا ديمقراطية مزدهرة بها جيش وشرطة واحدة السفير البريطاني لدى ليبيا : نريد ليبيا ديمقراطية مزدهرة بها جيش وشرطة واحدة

ليبيا

قال السفير البريطاني لدى ليبيا مايكل آرون “إننا نريد ليبيا ديمقراطية مزدهرة ، بها جيش واحد وشرطة واحدة حتى يتسنّى لنا تقديم الدعم لها “.

وأضاف آرون في سلسلة تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشرت هنا بطرابلس ، ” نحن ندعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا ولا ننتظر ، وهذا هو السبب في أنني موجود في الصخيرات بالمملكة المغربية ” ، مشيرا الى أن ” كل المشاركين في الحوار الليبي بالصخيرات في المغرب اتّفقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية من الليبيين التكنوقراط المعتدلين “.

ودعا آرون المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة التي يجري النقاش حولها ، وقال ” على المجتمع الدولي مساعدة الجديدة لاستعادة وحدة البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار “.
> أ ش أ

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أونا

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