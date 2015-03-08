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ورشة عمل لـ"مايكروسوفت" تستهدف تأهيل فتيات الدقهلية لسوق العمل

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ورشة عمل لـ"مايكروسوفت" تستهدف تأهيل فتيات الدقهلية لسوق العمل ورشة عمل لـ"مايكروسوفت" تستهدف تأهيل فتيات الدقهلية لسوق العمل
استضافت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، ورشة عمل لشركة مايكروسوفت خلال فعاليات مؤتمر الجامعة والصناعة، والذى تنظمه جامعة المنصورة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 7 إلى 9 مارس 2015م.

حاضر بالورشة المهندس إيهاب نجيب والمهندسة غادة علوان، وقدما برامج مايكروسوفت لتشغيل الشباب والبرامج الأكاديمية التى تقدمها مايكروسوفت، حيث قدما المسئولية الاجتماعية للشركات عن البطالة والتوظيف فى وتشغيل برنامج لتشغيل 25 ألف فتاة تمكنهن من التأهيل للتوظيف والعمل فى سوق العمل.

وقدما شرحًا عن أن 60% من عدد سكان مصر قادرون على العمل، ومعدل البطالة وصل إلى 90% من هذا العدد، كما قدموا اختبارًا مدته 20 دقيقة يمكن الأشخاص من معرفة الوظيفة المناسبة له عن طريق 20 شخصًا متواجدين فى المجتمع فى 20 محافظة من محافظات مصر.

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مصر 365

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