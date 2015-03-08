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تأجيل رحلة 79 سائحًا إيطاليًا بعد اصطدام سيارة بطائرتهم في شرم الشيخ

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تأجيل رحلة 79 سائحًا إيطاليًا بعد اصطدام سيارة بطائرتهم في شرم الشيخ تأجيل رحلة 79 سائحًا إيطاليًا بعد اصطدام سيارة بطائرتهم في شرم الشيخ

أجلت شركة « للطيران» رحلة 79 سائحًا إيطاليًا لصباح الأحد، بعد اصطدام سيارة «تفريغ الحمامات» بمقدمة الطائرة التي تقلهم لمطار روما الدولي.

وقد فوجئت سلطات مصر شرم الشيخ الدولي باصطدام السيارة الخاصة بتفريغ مياه حمامات الطائرة بكابينة قيادة الطائرة مما أدى لتطاير جزء من الطائرة.

وقال شهود عيان إن تحرك قائد الطائرة أثناء تفريغ مياه «الحمامات» أدى لاصطدام السيارة به.

وأكد مصدر مسؤول أنه لا يوجد أي إصابات بين السياح، مشيرا إلى أنهم تابعين لشركة«بلو بانورما» ومتجهة لمطار روما.

وأوضح المصدر أنه تم نقل السياح للفندق المقيمون فيه، وتأجيل الرحلة لصباح اليوم التالي.

 

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