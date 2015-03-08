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استئناف الحوار السياسي الليبي في المغرب الأربعاء المقبل

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استئناف الحوار السياسي الليبي في المغرب الأربعاء المقبل استئناف الحوار السياسي الليبي في المغرب الأربعاء المقبل

اختتم المشاركون في الحوار السياسي الليبي أمس السبت بعد ثلاثة أيام من المباحثات الإيجابية والبناءة في المغرب، ومن المقرر أن يتم استئناف المحادثات يوم الأربعاء المقبل.

وأفاد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن المشاركين الليبيين والبعثة اتفقوا على أن تمنح فترة التشاور الأطراف الليبية الأساسية بعض الوقت لتقييم التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن والتباحث مع الوفود في سبل المضي قدما في المباحثات.

وذكر البيان أن المحادثات شهدت تقدما هاما حتى الآن بهدف إيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا، وتركزت النقاشات على الترتيبات الأمنية لإنهاء القتال وتشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل إنهاء الانقسام المؤسسي في البلاد.
> د ب أ

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