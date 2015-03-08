مؤتمر "الجامعة والصناعة" يناقش عمل اقتصاديات التعليم العالى ضمن فعالياته

شهدت كلية التجارة بجامعة المنصورة ورشة عمل حول الابتكارات وكيفية صناعة العقول المنتجة، فى إطار برنامج ورش العمل لمؤتمر الجامعة والصناعة التى تنظمها جامعة المنصورة، حاضر خلالها الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة بالجامعة والدكتورة غادة عامر نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وصرحت الدكتورة غادة عامر نائب رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم، بأن الابتكار ليس متوقفا على عمر معين بل هو متاح لكل الأشخاص وأن الطريق لكى تكون رائد أعمال متوقف على عدة عوامل منها: قوة التركيز والاختلاف والعيش بكل جراءة كما أكدت على مقولة اينشتاين الخيال يقودك حيث تريد فى أى نقطة فى العالم.

كما أكد الدكتور سمير أبو الفتوح رئيس قسم المحاسبة، أن الصدام الإلكترونى سيحدث وأن العولمة الاقتصادية لها دور فى تجميع التكتلات الاقتصادية، والتى أدت إلى قيام الثورات الصناعية والزراعية والاقتصادية وأن الدولة تحتاج إلى بعض القوانين لانطلاق قاطرة الإنتاج والاقتصاد.

من جانبه قال الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة: "لا يوجد سقف على العقول وإننا سوف نتعلم من الطبيعة الكثير من الابتكارات".

فيما شدد الدكتور محمود المليجى نائب رئيس المؤتمر، على أهمية الورشة والتوصيات التى خرجت بها، كما سلم دروع للمحاضرين تكريما لدورهم وجهدهم العلمى فى ورشة العمل.