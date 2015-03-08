استئناف الحوار السياسى الليبى فى المغرب الأربعاء المقبل

اختتم المشاركون فى الحوار السياسى الليبى أمس السبت ثلاثة أيام من المباحثات الإيجابية والبناءة فى المغرب، ومن المقرر أن يتم استئناف المحادثات يوم الأربعاء المقبل.

وافاد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أن المشاركين الليبيين والبعثة اتفقوا على أن تمنح فترة التشاور الأطراف الليبية الأساسية بعض الوقت لتقييم التقدم الذى تم إحرازه حتى الآن والتباحث مع الوفود فى سبل المضى قدما فى المباحثات.

وذكر البيان أن المحادثات شهدت تقدما هاما حتى الآن بهدف إيجاد حل سلمى للنزاع فى ليبيا.

>وتركزت النقاشات على الترتيبات الأمنية لإنهاء القتال وتشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل إنهاء الانقسام المؤسسى فى البلاد.

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