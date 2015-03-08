وزير التعليم العالى ينفى رفضه مقابلة طلاب كلية طب أسنان دمنهور

نفى الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، ما تردد من أنباء عن رفضه مقابلة طلاب كلية طب أسنان دمنهور، مؤكدًا أنه لم يحدث بالمرة حضور طلبة طب أسنان دمنهور إلى مكتبه لمقابلته تمامًا، وأن مكتبه مفتوح أمام جميع الطلاب باستمرار.

وقال، إنه فى انتظار هؤلاء الطلبة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل، وأنه سيذهب هذا الأسبوع إلى جامعة دمنهور للتحقق من الأمر واتخاذ القرار المناسب على الأرض، موضحًا أنه إن لم يقم بأداء وظيفته على أكمل وجه فلا يستحق أن يظل فى منصبه للحظة واحدة.

وأشار عبد الخالق، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود سعد فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، إلى أنه مستعد لمقابلة هؤلاء الطلاب والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، موضحًا أن هذا حقهم عليه، وأنه لا يتفضل عليهم به، مؤكدًا أنه سيذهب إلى طب أسنان دمنهور هذا الأسبوع لمتابعة الوضع هناك.

وأوضح وزير التعليم العالى، أن حقيقة الأمر تتلخص فى أنه يوجد مجموعة من الزملاء بهيئة التدريس بالكلية، الذين لديهم بعض الأبناء بالكلية على وشك التخرج، وأنهم طلبوا من رئيس الجامعة عدم تنزيل إعلان طلب هيئة تدريس فى الوقت الحالى حتى يتخرج أبناؤهم حتى يكون لهم نصيب فى التعيين بها، مشيرًا لأنه رئيس الجامعة أصر على تنفيذ الإعلان فى موعده، مما تسبب فى نشوب هذه الأزمة بالجامعة.