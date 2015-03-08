محافظ الأقصر يأمر بإغلاق مقهى مخالف بطريق المطار

أمر محمد بدر، محافظ الأقصر، بإغلاق إحدى المقاهى بشارع المطار شرق طريق الكباش بالكرنك، واتخاذ كل اإاجراءات القانونية ضد هذا المقهى، وذلك لاستغلال صاحب المقهى لأحد المتنزهات التابعة لحى شمال بالمدينة.

وكان المحافظ قد وصل إلى مطار الأقصر الدولى على رحلة مصر للطيران رقم 62 القادمة من القاهرة، فى تمام الساعة 12 صباحا، وأثناء توجهه إلى مكتبه بديوان عام المحافظة لاحظ استغلال صاحب إحدى المقاهى لأحد المتنزهات التابعة لحى شمال، وعلى الفور استدعى المحافظ، رئيس مجلس المدينة العميد أحمد نسيم، وأمره بإغلاق هذا المقهى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.