أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الأقصر يأمر بإغلاق مقهى مخالف بطريق المطار

Google+ Print
محافظ الأقصر يأمر بإغلاق مقهى مخالف بطريق المطار محافظ الأقصر يأمر بإغلاق مقهى مخالف بطريق المطار
أمر محمد بدر، محافظ الأقصر، بإغلاق إحدى المقاهى بشارع المطار شرق طريق الكباش بالكرنك، واتخاذ كل اإاجراءات القانونية ضد هذا المقهى، وذلك لاستغلال صاحب المقهى لأحد المتنزهات التابعة لحى شمال بالمدينة.

وكان المحافظ قد وصل إلى مطار الأقصر الدولى على رحلة للطيران رقم 62 القادمة من القاهرة، فى تمام الساعة 12 صباحا، وأثناء توجهه إلى مكتبه بديوان عام المحافظة لاحظ استغلال صاحب إحدى المقاهى لأحد المتنزهات التابعة لحى شمال، وعلى الفور استدعى المحافظ، رئيس مجلس المدينة العميد أحمد نسيم، وأمره بإغلاق هذا المقهى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار