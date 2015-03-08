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اتحاد الغرف التجارية: السعودية من أكبر الدول العربية المستثمرة فى مصر

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اتحاد الغرف التجارية: السعودية من أكبر الدول العربية المستثمرة فى مصر اتحاد الغرف التجارية: السعودية من أكبر الدول العربية المستثمرة فى مصر
أكد د. علاء عز امين عام الاتحاد العام للغرف التجارية أن المملكة هى ثانى مستثمر فى على مستوى العالم وأكبر دولة عربية مستثمرة فى مصر، حيث تبلغ قيمة إسهاماتها فى المشروعات المقامة فى مصر اكثر من 5.7 مليار دولار حاليا، بما يمثل نحو 27% من إجمالى استثمارات الدول العربية يليها دولة الإمارات بإسهامات تتجاوز 4.5 مليار دولار، بينما ساهمت الكويت بإسهامات تتجاوز 2.7 مليار دولار وذلك من مجمل الاستثمارات العربية التى تتجاوز 20 مليار دولار لتشكل الدول الشقيقة الثلاثة اكثر من 63% من جملة الاستثمارات العربية.

واوضح فى تصريح ل اليوم السابع أن الاتحاد قام بدعوة الكثير من رجال الاعمال السعوديين للمشاركة بالقمة الاقتصادية بشرم الشيخ، سواء كانوا مستثمرين فى مصر ويرغبوا فى اجراء توسعات أو المستثمرين الجدد، حيث وصل عدد رجال الاعمال المشاركين أكثر من ١٧٠ رجل أعمال والذى تم دعوتهم.

وهناك اكثر من 100 الف شقيق سعودى يقيمون اقامة شبه دائمة فى مصر وجملة استثماراتهم العقارية كافراد تتجاوز اضعاف الاستثمارات الاقتصادية مما يضع المملكة السعودية على قمة دول العالم المستثمرة فى مصر، مضيفا أن هذا بخلاف التبادل التجارى المتنامى الذى تجاوز 5 مليار جنيه.

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مصر 365

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