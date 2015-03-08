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عاطف حلمى يشارك فى المؤتمر الاقتصادى بعد دعوة محلب

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عاطف حلمى يشارك فى المؤتمر الاقتصادى بعد دعوة محلب عاطف حلمى يشارك فى المؤتمر الاقتصادى بعد دعوة محلب
يشارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق المهندس عاطف حلمى الى جانب وزير الاتصالات الجديد المهندس خالد نجم فى المؤتمر الاقتصادى الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ الاسبوع القادم، حيث وجهت اليه دعوة اثناء تكريمه من المهندس ابراهيم محلب أمس السبت، حيث تشارك وزارة الاتصالات فى العديد من المشاريع الهامة.

وتسلم الوزير الجديد مهام منصبه أمس السبت من المهندس عاطف حلمى فى اجتماع استغرق 4 ساعات بمقر الوزارة بالقرية الذكية.

ووصل المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد الى مقر الوزارة فى ساعة مبكرة السبت واجتمع بالعاملين فى الوزارة.

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