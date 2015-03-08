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ضبط 87 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

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ضبط 87 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية ضبط 87 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية
تمكنت مباحث بمحافظة المنوفية، من ضبط 87 أسطوانة غاز بـ3 مستودعات للغاز بقرى شما التابعة لمركز أشمون وكفر عسكر التابعة لمركز تلا وكفر فيشاالتابعة لمركز منوف، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، أخطارًا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط 87 أسطوانة غاز بـ3 مستودعات للغاز بقرى شما التابعة لمركز أشمون وكفر عسكر التابعة لمركز تلا وكفر فيشا التابعة لمركز منوف، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365

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