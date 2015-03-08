حبس المتهمين بقتل ربة منزل بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل ربة منزل، حيث اعترف المتهمان أمام رجال المباحث بتسللهما إلى شقة المجنى عليها لسرقتها، وأنهما على علم أنها تقيم بمفردها، إلا أن المجنى عليها اكتشفت أمرهما وحاولت الاستغاثة بالجيران، مما دفعهما لخنقها حتى فارقت الحياة، وأنهما فتشا فى أنحاء الشقة إلا أنهما لم يعثرا على أى نقود أو مصوغات ذهبية.

وكان العقيد عبد الوهاب شعراوى، مفتش مباحث غرب الجيزة، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة "ع.ع"، 57 سنة، ربة منزل، داخل شقتها بدائرة قسم الجيزة، وبإجراء التحريات توصل المقدم علاء فتحى رئيس مباحث القسم، إلى أن كلاً من "فادى.ط"، و"محمد.ع" عاطلين وراء قتل المجنى عليها.