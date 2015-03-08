القبض على 18 بينهم 6 متهمين بالتعدى على المنشآت العامة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على 18 متهما، بينهم 6 متهمين بالتعدى على المنشآت العامة ومراكز الشرطة، خلال الأحداث فى أغسطس 2013.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد القبض على متهم من مغاغة، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 800 لسنة 2013 إدارى مركز شرطة مغاغة اقتحام المركز، ومتهم من بنى مزار، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7035 لسنة 2013 ادارى مركز بنى مزار اقتحام وسرقة وحرق محكمة بنى مزار، بالإضافة إلى متهمين من سمالوط والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 206 لسنة 2013 إدارى مركز سمالوط اقتحام مركز، كما تم ضبط 2 متهمين من مركز ديرمواس، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 3529 إدارى مركز ديرمواس اقتحام النيابة العامة.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 متهمين هاربين من وقائع التظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف، كما تم ضبط 2 متهمين مطلوبين فى قضايا جنائية متنوعة.