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ولى أمر يتهم مدرسًا بالتحرش بابنته أثناء درس خصوصى فى الوادى الجديد

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ولى أمر يتهم مدرسًا بالتحرش بابنته أثناء درس خصوصى فى الوادى الجديد ولى أمر يتهم مدرسًا بالتحرش بابنته أثناء درس خصوصى فى الوادى الجديد
اتهم موظف مدرسًا بالتحرش بابنته التلميذة أثناء تواجدها بدرس خصوصى بمسكن إحدى زميلاتها بمحافظة الوادى الجديد، وحرر ولى الأمر محضر تحرش ضد المدرس، وبسؤال التلميذة قررت سابقة قيام المدرس بالإقدام على تلك التصرفات معها قبل ذلك، إلا أنها لم تُبلغ أهلها.

تحرر المحضر رقم 811 إدارى الخارجة 2015م، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، من قسم شرطة الخارجة يفيد بقيام موظف يدعى "م.ص.م، 45 سنة"، ومقيم دائرة القسم ضد مدرس يدعى "م.س.ر"، حيث اتهمه بالتحرش بابنته التلميذة بالمدرسة ذاتها التى يعمل بها المدرس، أثناء قيامه بإعطائها درسًا خصوصيًا بمسكن إحدى زميلاتها.

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مصر 365