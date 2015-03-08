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ضبط 4 من حائزى المواد المخدرة و7 قطع سلاح فى حملة أمنية بقنا

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ضبط 4 من حائزى المواد المخدرة و7 قطع سلاح فى حملة أمنية بقنا ضبط 4 من حائزى المواد المخدرة و7 قطع سلاح فى حملة أمنية بقنا
تمكن ضباط مباحث مديرية أمن قنا، من ضبط مجموعة من حائزى المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم بمراكز المحافظة المختلفة.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا يفيد ضبط "محمد.س.ع، 19 سنة عاطل" وبحوزته عدد 8 قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالى 300 جرام، وعدد 25 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر، تزن حوالى 2 كيلو جرام.

كما تم ضبط "نوفل.م.ا، 19 سنة عامل"، وبحوزته 5 قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالى 60 جرامًا ومبالغ مالية، و"السيد.ف.ك، 27 سنة عامل"، وبحوزته كمية من نبات البانجو، وزنت حوالى 2 كيلو، وعدد من أقراص عقار التامول المخدر.

وألقت القوات القبض على "محمد.ع.ذ، 22 سنة عامل"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 500 جرام، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

كما تمكنت مديرية الأمن من ضبط 7 قطع سلاح بمراكز المحافظة المختلفة، حيث تم ضبط كل من "إبراهيم.ع.ر، 20 سنة، فكهانى" سبق اتهامه فى عدد من قضايا ومطلوب ضبطه وإحضاره وبحوزته بندقية آلية بالخزينة، وعدد من الطلقات، وكذا دراجة بخارية ومبالغ مالية، و"حسانين.ا.ح، 55 سنة عامل" وبحوزته 2 بندقية آلية بالخزينة، وعدد من الطلقات.

كما تم ضبط "جمال.ع.ع، 22 سنة عامل"، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 وعدد من الطلقات وفرد روسى محلى الصنع، وعدد من الطلقات وسلاح أبيض، و"عزت.ع.ع، 39 سنة سائق" وبحوزته بندقية خرطوش بالخزينة، وعدد من الطلقات، و"عبدالحميد.م.ع، 55 سنة مزارع" بحوزته فرد روسى محلى الصنع وعدد من الطلقات.

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مصر 365