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تلوث الهواء يضر الشرايين ويرفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

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تلوث الهواء يضر الشرايين ويرفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية تلوث الهواء يضر الشرايين ويرفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث حذرت من التعرض لملوثات الهواء التى يمكن أن تزيد من خطر ضيق شريان الرقبة (الشريان السباتى)، والذى قد يرفع من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

وقد حلل الباحثون نتائج اختبارات القلب والأوعية الدموية لأكثر من 300 ألف شخص فى ولايات نيويورك ونيوجيرسى وكونيتيكت الأمريكية.

• تلوث الهواء يسبب ضيق للشرايين السباتية
>ووجد الباحثون فى معرض أبحاثهم أن الأشخاص الذين يعيشون فى المناطق الأعلى تلوثاً للهواء كانوا أكثر عرضة للإصابة بضيق الشرايين السباتية بنسبة 24% مقارنة ً بأولئك الموجودين فى المناطق التى بها أدنى مستويات من حيث تلوث الهواء، لافتين أن الشرايين السباتية هى المسئولة عن توصيل الدم إلى الدماغ.

• عوادم السيارات والفحم والخشب أبرز الملوثات
>وركز الباحثون على نوع معين من ملوثات الهواء تسمى "جزيئات الجسيمات الدقيقة" وهذه الجزيئات تكون أصغر من 2.5 ميكرومتر فى القطر، كما إنها تعتبر النوع الاكثر شيوعاً فى الهواء، ويأتى من مصادر عديدة مثل عوادم السيارات وحرق الخشب أو الفحم.

• تلوث الهواء يرفع خطر الإصابة بسكتة دماغية
>وقال المؤلف الرئيسى الدكتور جوناثان نيومان، طبيب القلب فى المركز الطبى ‘Langone” بجامعة نيويورك الأمريكية، أن هذه الدراسة تكشف بالأدلة على أن تلوث الهواء هو عامل خطير وكبير للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

ويرتبط تلوث الهواء فى الهواء الطلق وداخل القاعات بحدوث حوالى 8 ملايين حالة وفاة مبكرة فى جميع أنحاء العالم كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية “WHO”.

ومن المقرر أن يتم استعراض نتائج الدراسة فى 16 مارس فى الاجتماع السنوى للكلية الأميركية لأمراض القلب (ACC) فى سان دييجو.

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