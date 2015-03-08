تعرف على أهم الأطعمة للوقاية والعلاج من "الصدفية"

ما هى الصدفية؟>الصدفية مرض مزمن، تنتمى إلى فئة أمراض المناعة الذاتية، وتنقسم خلايا الجلد لدى مرضى الصدفية بسرعة أكبر عشرات المرات مقارنة بالخلايا الطبيعية، ولذا تتراكم وتُكّون طبقة سميكة من الجلد، يوجد بها بعض قروح والخلايا الميتة، ومن أكثر مناطق الجسم التى تنتشر بها الصدفية: الكوع والركبة وفروة الرأس والأرداف ومنطقة أعلى الفخذ.

الأطعمة التى تقى من الإصابة بالصدفية

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بالصدفية، وتحد من الأعراض حال الإصابة بالمرض، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:

>1.الثوم: وهو من أهم الأطعمة لمرضى الصدفية، ويجب تناوله بشكل يومى منتظم حسب دراسة طبية حديثة نشر مؤخراً، حيث يتمتع بالقدرة على تثبيط فاعلية أنزيم "lipoxygenase"، والذى يزيد من حدة الالتهابات، عن طريق تحفيز تكوين حمض الأراكيدونيك، والذى يوجد أصلاً بمستويات عالية فى الجلد والأنسجة الدهنية.

ويحتوى الثوم أيضاً على فيتامين "ج" والسيلينيوم، وهما من العناصر الهامة المضادة للأكسدة، والتى تحد من أعراض الصدفية.

2.السالمون: غنى بالحمض الدهنى أوميجا-3، والذى يتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات، وكما يحتوى على مركب "astaxanthin"، وهو من مضادات الأكسدة القوية.

3.الكركم: يتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات، وهو يستخدم فى الطب الصينى للتخفيف من أعراض الصدفية، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى بعض الدراسات التأكيدية.

4.الخس: تناول الخس يساهم بشكل منتظم فى الحد من أعراض الصدفية.

5.البروكلى والجزر والبطاطا من الأطعمة التى ثبت فاعليتها أيضاً فى الوقاية من الإصابة بالصدفية والحد من أعراضها.

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