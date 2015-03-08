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تطوير مدارس ومراكز شباب مركز بلاط فى الوادى الجديد بتكلفة 4,2 مليون جنيه

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تطوير مدارس ومراكز شباب مركز بلاط فى الوادى الجديد بتكلفة 4,2 مليون جنيه تطوير مدارس ومراكز شباب مركز بلاط فى الوادى الجديد بتكلفة 4,2 مليون جنيه
قال المهندس صابر صقر رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد إن رئاسة المركز بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية الشباب والرياضة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية تتمثل فى إنشاء أسوار مدارس ومراكز شباب وملعب خماسى بتكلفة إجمالية 4 ملايين و240 ألف جنيه تتضمن عملية إحلال وتجديد 3 أسوار مدارس بتكلفة 3 ملايين 280 ألف جنيه بمركز ومدينة بلاط تتمثل فى إحلال سور مدرسة بلاط 900 ألف جنيه، سور مدرسة الزيات مليون و290 ألف جنيه، سور مدرسة شمس بتكلفة مليون و90 ألف جنيه.

وأضاف صقر أنه يجرى أيضا إنشاء سور لنادى بلاط الرياضى بتكلفة 176 ألف جنيه، فضلا عن استكمال إنشاء ملعب خماسى بقرى تنيدة بتكلفة 800 ألف جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ خطة رئاسة المركز والمديريات المختصة لرفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الحكومية ومن المقرر أن يتم تسليمها فى المواعيد المحددة.

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مصر 365