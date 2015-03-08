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اليوم.. ندوة عن إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة بجامعة سوهاج

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اليوم.. ندوة عن إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة بجامعة سوهاج اليوم.. ندوة عن إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة بجامعة سوهاج
ينظم قسم الميكروبيولوجى بكلية الزراعة بجامعة سوهاج، اليوم الأحد، ندوة علمية لطلاب برنامج "التكنولوجيا الحيوية" عن إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور اللواء المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال الدكتور مظهر دسوقى عيسوى رئيس القسم، إن هذه الندوة ستقام بمقر الكلية بجامعة سوهاج الجديدة، وتأتى فى إطار فلسفة الكلية للانخراط والتفاعل مع مشكلات المجتمع، وإيماناً منها بأهمية أن يتم إعداد أبنائنا الطلاب من منظور علمى وتطبيقى، ونظراً لما تمثله مياه الشرب والصرف الصحى من أهمية بالغة على كل المستويات الدراسية والعلمية والتطبيقية.

الجدير بالذكر، أن طلاب قسم الميكروبيولوجى سيقومون بعمل زيارة ميدانية لمعامل تحليل المياه بمنطقة الكولا.

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