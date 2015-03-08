الرئيس يرد على دعوة مواطن لحضور حفل زفافه بـ"بوكيه ورد" وكارت تهنئة

فى لافتة إنسانية، رد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوة مواطن بالبحيرة لحضور حفل زفافه من خلال عدة تلغرافات وفاكس للرئاسة، بـإرسال "بوكيه ورد" وكارت تهنئة، باسم "السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

وشهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والعميد حسن مغازى المستشار العسكرى بالمحافظة، حفل زفاف "هيثم عبد العزيز، محامٍ" بإحدى قاعات داون تاون بالإسكندرية.

العريس مع أحد أصدقائه

محافظ البحيرة والمستشار العسكرى أثناء الحفل

العريس مع الأهل والأقارب

رئيس مباحث كفر الشيخ وحرمه ومأمور أبو المطامير

العريس بجوار المأذون ويحمل كارت المعايدة من الرئيس السيسى

بوكيه ورد وعليه كارت معايدة من السيسى