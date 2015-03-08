أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس يرد على دعوة مواطن لحضور حفل زفافه بـ"بوكيه ورد" وكارت تهنئة

Google+ Print
فى لافتة إنسانية، رد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوة مواطن بالبحيرة لحضور حفل زفافه من خلال عدة تلغرافات وفاكس للرئاسة، بـإرسال "بوكيه ورد" وكارت تهنئة، باسم "السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

وشهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والعميد حسن مغازى المستشار العسكرى بالمحافظة، حفل زفاف "هيثم عبد العزيز، محامٍ" بإحدى قاعات داون تاون بالإسكندرية.

العريس مع أحد أصدقائه- 2015-02 - اليوم السابع

العريس مع أحد أصدقائه

محافظ البحيرة والمستشار العسكرى أثناء الحفل- 2015-02 - اليوم السابع

محافظ البحيرة والمستشار العسكرى أثناء الحفل

العريس مع الأهل والأقارب- 2015-02 - اليوم السابع

العريس مع الأهل والأقارب

رئيس مباحث كفر الشيخ وحرمه ومأمور أبو المطامير- 2015-02 - اليوم السابع

رئيس مباحث كفر الشيخ وحرمه ومأمور أبو المطامير

العريس بجوار المأذون ويحمل كارت المعايدة من الرئيس السيسى- 2015-02 - اليوم السابع

العريس بجوار المأذون ويحمل كارت المعايدة من الرئيس السيسى

بوكيه ورد وعليه كارت معايدة من السيسى- 2015-02 - اليوم السابع

بوكيه ورد وعليه كارت معايدة من السيسى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365