مصادر: وزير الداخلية يطور قسم "المفرقعات" لمواجهة تفجيرات الإرهاب

كشف مصدر أمنى، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، يعطى أهمية قصوى للاهتمام بقسم المفرقعات بالوزارة لمواجهة سلسلة التفجيرات والأعمال التخريبية التى تشهدها البلاد على فترات زمنية متلاحقة.

وأفاد المصدر الأمنى، أن الأيام المقبلة قد تشهد زيارة فى إعداد ضباط وأفراد المفرقعات وقسم الحماية المدنية، المنوط به التصدى للتفجيرات والعبوات الناسفة التى تزرعها الجماعة الإرهابية ما بين الحين والآخر حول المنشات الحكومية وبالميادين العامة وفى وسائل المواصلات.

وقال المصدر الأمنى، إنه ربما يتم إجراء صفقات جديدة لتحديث أجهزة كشف المفرقات وزيادة السترات الواقية من الانفجارات لحماية الضباط، وسرعة الكشف عن المتفجرات بأجهزة حديثة.

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