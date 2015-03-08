وزير الصحة: 35 مليون دولار منحة من الكونجرس للقضاء على فيرس سى

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، موافقة الكونجرس الأمريكى من خلال مركز التحكم فى الأمراض، على منح وزارة الصحة 35 مليون دولار للقضاء على فيرس سى فى مصر نهائياً.

وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشراكة مع الهيئات الدولية ليست فى العلاج، ولكن فى الوقاية والكشف المبكر عن فيروسى سى وبى.

وأضاف وزير الصحة، أن مصر يمكنها التخلص من فيرس سى نهائيًا خلال 10 سنوات، مضيفاً أن لجنة الفيروسات الكبدية تسعى لإقرار عدد من العقاقير الجديدة، التى تضمن التخلص من فيرس سى نهائياً.

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