قاتلة طفلها بالاتفاق مع عشيقها بالإسكندرية: "كنت بكرهه لأنه شبه أبوه"

"ابنى قبل ما يموت بإيدى كنت بعتبره غلطة من جوزى اللى بكرهه واتجوزته غضب عنى، وكنت حاسة أنه لازم يموت، كنت بفضل اضرب فيه طول الوقت كل ما اشوف فيه ملامح جوزى وهو بيضربنى كنت بعمل معاه نفس اللى بيعمله معايا، ولما اتعرفت على محمد لقيته الفرصة اللى اتعلق بيها من قهر جوزى وعشت معاه وكان شرطى أنه يخلصنى من ابنى عمر".

كانت هذه كلمات قاتلة طفلها بالاتفاق مع عشيقها بالإسكندرية، الذى قام بالتعدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كان اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الإسكندرية تلقى بلاغاً من العميد إبراهيم عبد العاطى مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بوفاة طفل داخل الشقة سكنه بعقار كائن شارع على هيبة منطقة السيوف بحرى.

بالانتقال تبين وجود جثة الطفل "عمر ع ع"، 5 سنوات مقيم بذات العنوان، وبمناظرته تبين وجود آثار تعذيب عبارة عن كدمات بالوجه وحروق بالقدمين واليدين.

وبسؤال والدته "هناء م ع"، 21 سنة، ربة منزل، مقيمة بنفس العنوان، اتهمت "محمد س ع"، 32 سنة، عاطل، وشهرته "بلحة"، مقيم دائرة القسم.. السابق اتهامه فى عدد 6 قضايا "أقراص مخدرة- سلاح أبيض"، بإكراهها على معاشرته جنسياً والتعدى على نجلها المذكور بالضرب مما أدى لوفاته.

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