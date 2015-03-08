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مهاب مميش: زيارتى لفرنسا وبريطانيا لشرح مشروع القناة والمؤتمر الاقتصادى

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مهاب مميش: زيارتى لفرنسا وبريطانيا لشرح مشروع القناة والمؤتمر الاقتصادى مهاب مميش: زيارتى لفرنسا وبريطانيا لشرح مشروع القناة والمؤتمر الاقتصادى
أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية أن زيارته لفرنسا وبريطانيا خلال الأسبوع الماضى (فى الفترة من 26 فبراير وحتى 6 مارس) تأتى فى إطار تدعيم موقف المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ خلال أيام، إلى جانب التسويق لمشروع تنمية قناة السويس، ولكى نشرح للعالم أن مشروع قناة السويس الجديدة يعد هدية للعالم من اجل رفع مستوى التبادل التجارى العالمى، موضحا أن مصر تبدأ مشوارها من جديد فى مجال الاستثمار، لذا دورنا توضيح وتأكيد أن مصر بلد أمن وفيها نظام حكم قوى.

وأشار الفريق مهاب مميش إلى أنه لدينا 7 شركات عملاقة تابعة للهيئة ولديها خبرات فى مختلف الأنشطة المتعلقة بالملاحة البحرية، وبالتالى فإن الأولوية فى طرح المشروعات ستكون لهذه الشركات، إلى جانب إمكانية التعاون مع شركات عالمية فى بعض الأنشطة، التى نرى أننا بحاجة إلى التعاون فيها مع خبرات بعينها".

وكشف مميش، عن تعديلات وتسهيلات خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بامتلاك المصريين بالسفن ورفعها لعلم مصر خلال الفترة المقبلة، وفق توجيهات الرئيس فى هذا الإطار، والذى طالب بعودة الأسطول المصرى لما كان عليه، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة فى هذا الاتجاه ليصبح الأسطول المصرى رقم واحد فى المنطقة. وأضاف، أنه سيتم إضافة 12 كراكة عملاقة جديدة للمشروع خلال شهر مايو المقبل، ليصبح عدد الكراكات العاملة بالمشروع نحو 42 كراكة.


>محلب يبحث مع الفريق مهاب مميش مستجدات الأوضاع بقناة السويس

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