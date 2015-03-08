انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الأمنية على المخالفين.. اليوم

تنطلق اليوم الأحد المرحلة الثانية من الحملة الأمنية على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في جميع مناطق المملكة.

وتهدف الحملة إلى تطبيق النظام ومنع التستر، والقبض على مخالفي نظام الإقامة والعمل وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم.

وتستهدف العمليات التفتيشية تجمعات المخالفين والعاملين بالأجر اليومي، وكذلك تتبع المخالفين الذين يتحصنون في المنازل العشوائية والاستراحات، إضافة إلى تكثيف الإجراءات عبر مراكز أمن الطرق لقطع الطريق على المخالفين المتنقلين بين مدن المملكة.

وكان مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج قد أعلن أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجه بانطلاق المرحلة الثانية من الحملة الأمنية التصحيحية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وأكد أن الحملة مستمرة يومياً، وتطبق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بالتعاون مع القطاعات الأخرى من المديرية العامة للجوازات والسجون، وتسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة، ووفق استراتيجية مرسومة لها؛ وقال الفريق المحرج إن الحملة الأمنية حققت نتائج ملموسة، وذلك بتسجيل انخفاض في معدل الجريمة، مبيناً أن المواطنين بدأوا يلمسون نتائجها.