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تفكيك عبوة هيكلية على شريط السكة الحديد بطلخا بالمنصورة

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تفكيك عبوة هيكلية على شريط السكة الحديد بطلخا بالمنصورة تفكيك عبوة هيكلية على شريط السكة الحديد بطلخا بالمنصورة

صورة أرشيفية

تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك عبوة هيكلية زرعها مجهولون على شريط السكة الحديد بمنطقة طلخا.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد المنصورة بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة أعلي كوبري النيل الخاص بهيئة السكة الحديد، بوجود جسم غريب أعلي الكوبري ما بين بلوك 3 المنصورة وبلوك مثلث طلخا، دائرة قسم شرطة ثان المنصورة.

بالتنسيق مع المختصين بهيئة السكة الحديد تم إيقاف حركة سير القطارات بخط طنطا المنصورة في الاتجاهين.

بالانتقال والفحص تنسيقًا مع مديرية أمن الدقهلية وإدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالمديرية، تبين أن الجسم الغريب عبارة عن كيس أبيض اللون به كرتونة متوسطة الحجم بداخلها علب فارغة من الكانز والحلوي، تم التعامل معه وتفكيكه بمعرفة خبراء المفرقعات باستخدام مدفع المياه، وتمشيط المنطقة بالكامل، ولم يتم العثور على أية أجسام أخرى وعادت حركة سير القطارات لصورتها الطبيعية.

وبالعرض على اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل أمر باتخاذ الإجراءات القانونية… وتحرر المحضر رقم 8/54 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد المنصورة وجار إرساله لقسم شرطة ثان المنصورة لقيده وعرضه على النيابة.

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