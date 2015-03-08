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العثور على جسم غريب بمحطة مترو ” مارجرجس “

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العثور على جسم غريب بمحطة مترو ” مارجرجس “ العثور على جسم غريب بمحطة مترو ” مارجرجس “

تلقى قسم شرطة أول مترو الأنفاق بلاغا من غرفة التحكم المركزي بجهاز تشغيل المترو «C.C.B» بوجود جسم غريب على شريط السكة الحديد مابين محطتي ماري جرجس والزهراء.

بالتنسيق مع المختصين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تم إيقاف حركة سير قطارات المترو بالخط الأول ( حلوان / المرج ).

انتقلت إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالإدارة، تبين أن الجسم الغريب عبارة عن لعبة أطفال بلاستيكية بها دائرة كهربائية مزودة بمفتاح تحكم وطولها نحو 15 سم.

بالعرض على اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر رقم 13/262 أحوال القسم وجار إرساله لقسم شرطة القديمة لقيده وعرضه على النيابة.

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