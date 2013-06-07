"إذاعة أوروبا 1" تؤكد فقدان اثنين من صحفييها فى سوريا

أكدت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية صباح الجمعة، أنها فقدت اثنين من صحفييها منذ 24 ساعة فى سوريا، أثناء توجههما إلى حلب.

وذكرت الإذاعة، فى بيان موجه إلى وكالة فرانس برس، أن الصحفيين هما الصحفى ديدييه فرنسوا المعتاد العمل فى المناطق الحساسة والمصور إدوار إلياس، موضحة أنها على اتصال دائم بالسلطات الفرنسية التى تبذل كل ما بوسعها للحصول على معلومات بشأنهما.

وطالب الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند أثناء زيارة لليابان الجمعة بـ"الإفراج الفورى" عن صحفيين فرنسيين فقدا فى سوريا، ردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفى عقده فى طوكيو.

وقال هولاند "أطلب الإفراج الفورى عن هذين الصحفيين" بدون أن يذكر اسميهما ولا وسائل الإعلام التى يعملان لحسابها، مؤكدا أن "الاتصال فقد فعلا مع صحفيين بدون أن تعرف الظروف بالتحديد بعد".

وقال خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو ابى أن الصحفيين "ليسوا ممثلين عن أى دولة كانت، إنهم أشخاص يعملون من أجل أن يتلقى العالم معلومات".