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السكك الحديدية: لدينا 4000 نقطة مرور غير شرعية.. والمحافظون مسئولون عن إزالتها

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السكك الحديدية: لدينا 4000 نقطة مرور غير شرعية.. والمحافظون مسئولون عن إزالتها السكك الحديدية: لدينا 4000 نقطة مرور غير شرعية.. والمحافظون مسئولون عن إزالتها

قال أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، إن بها أكثر من 6000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في جميع أنحاء الجمهورية، بها أكثر من 4000 نقطة عبور غير شرعية «مزلقان».
> وأضاف حامد على فضائية «سي بي سي» أمس السبت :” أن هيئة السكة الحديد تحرر محاضر بشكل مستمر لكل نقطة مرور غير شرعية يتم العثور عليها، لعدم خضوعها لشروط الأمان وإشراف السكة الحديد عليها، حفاظًا على أرواح المواطنين ” .

وأوضح أن المحافظين والأجهزة الأمنية هي المسؤولة عن تنفيذ قرارات الإزالة بحق نقاط المرور غير الشرعية، مطالبًا بتعاون جميع الأجهزة الحكومية والمواطنين مع الأمن في إزالة نقاط المرور غير الشرعية، والإبلاغ عن أي نقطة مرور مشابهة لإزالتها.

وطالب بتغليظ القوانين المجَرمة لإقامة هذه النقاط لتكون بحبس المخالفين، وعدم الاكتفاء بالغرامات كما ينص القانون، مشيرًا إلى بدء الهيئة في إزالة النقاط التي تم العثور عليها حتى الآن.

 

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