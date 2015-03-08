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بالفيديو.. الخارجية: شكري بحث سبل مكافحة الإرهاب مع وفد الكونجرس الأمريكي

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بالفيديو.. الخارجية: شكري بحث سبل مكافحة الإرهاب مع وفد الكونجرس الأمريكي بالفيديو.. الخارجية: شكري بحث سبل مكافحة الإرهاب مع وفد الكونجرس الأمريكي

الخارجية المصرية

بعد لقاء وفد من مجلس النواب الأمريكي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء شمل النقاش حول المساعدات العسكرية الأمريكية إلى ، وأهميتها في مكافحة الإرهاب داخل مصر.

وأضاف عبد العاطي خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” المحور” أمس  السبت :” أن اللقاء شمل أيضًا أساليب التعاون بين مصر وأمريكا في مكافحة الإرهاب، متابعا: «مصر تحارب الإرهاب لمصلحة العالم أجمع وليس لمصر فقط” .

وأشار إلى تحدث الطرفين بشأن الأوضاع في ليبيا والعراق واليمن، وضرورة تكثيف الجهود في حلها.
> تجدر الإشارة إلى لقاء سامح شكرى وزير الخارجية اليوم، بوفد من أعضاء مجلس النواب ومساعديهم بالكونجرس الأمريكى، حيث ضم الوفد رؤساء اللجان الفرعية المختلفة بلجنة الاعتمادات بالمجلس بمشاركة النائبة كاى جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية المعنية بالمساعدات الخارجية لمصر، والنائب رودنى فلينهايزر رئيس اللجنة الفرعية للدفاع، والنائب كالبورت رئيس اللجنة الفرعية للداخلية، والنائبة مارسى كابتور، والنائب جون كارتر، والنائب بيتر فيسجلوسكى، والنائب ستيف ولماك أعضاء لجنة الاعتمادات.

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