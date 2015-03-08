تسجيل صوتى يوضح توسلات مشرف رحلة تلاميذ "أتوبيس الشروق" لمسئولى الإسعاف

بث الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامجه "العاشرة مساءً"، مقطعا صوتيا لمشرف رحلة تلاميذ الغربية التى صدمها قطار بمدخل مدينة الشروق أمس الأول الجمعة، يوضح استغاثة الأخير بنقطة الإسعاف لإرسال سيارة لإنقاذ التلاميذ المصابين، لكنه فوجئ برفضهم مساعدته بحجة وجود سيارة واحدة غير مصرح لها بالخروج.

وقال مشرف رحلة التلاميذ: "فيه حادثة جنبكم هنا، المهم عوزين نلحق الناس اللى بتموت وإسعاف واحد مش هيكفى انتو جنبا.. الحادثة على بعد 3 كيلو، أبوس ايدكم الحقوا الأطفال، لو القصة قصة فلوس اديكوا اللى انتوا عاوزينه".

فيما رد مسؤولى الإسعاف:"أنا مش عندى غير عربية إسعاف واحدة مقدرش اطلعها علشان هى داخلية بس احنا هنتصل ليك بالهيئة وهتجيلك العربيات".

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