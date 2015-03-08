أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تفجير كشكى كهرباء بعبوتين ناسفتين فى مدينة العاشر من رمضان

Google+ Print
تفجير كشكى كهرباء بعبوتين ناسفتين فى مدينة العاشر من رمضان تفجير كشكى كهرباء بعبوتين ناسفتين فى مدينة العاشر من رمضان
وقع دوى انفجار، منذ قليل، بالمجاورة 45 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتبين قيام مجهولين بتخريب كشك الكهرباء عن طريق وضع عبوة ناسفة به.

كما وقع دوى انفجار ثان، بمنطقة "سى 6" بدائرة قسم ثانى العاشر، وتبين قيام مجهولون بتخريب كشك الكهرباء بالمجاورة عن طريق وضع عبوة ناسفة به.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد وقوع دوى انفجارين الأول بالمجاورة 45 والثانى بمنطقة سى 6 الخاصة بالمصانع.

وبالفحص تبين قيام مجهولين بوضع عبوتين ناسفتين بكشكى الكهرباء وتفجيرهما، مما تسبب فى انقطاع الكهرباء عن المنطقة بالكامل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365