تفجير كشكى كهرباء بعبوتين ناسفتين فى مدينة العاشر من رمضان

وقع دوى انفجار، منذ قليل، بالمجاورة 45 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتبين قيام مجهولين بتخريب كشك الكهرباء عن طريق وضع عبوة ناسفة به.

كما وقع دوى انفجار ثان، بمنطقة "سى 6" بدائرة قسم ثانى العاشر، وتبين قيام مجهولون بتخريب كشك الكهرباء بالمجاورة عن طريق وضع عبوة ناسفة به.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد وقوع دوى انفجارين الأول بالمجاورة 45 والثانى بمنطقة سى 6 الخاصة بالمصانع.

وبالفحص تبين قيام مجهولين بوضع عبوتين ناسفتين بكشكى الكهرباء وتفجيرهما، مما تسبب فى انقطاع الكهرباء عن المنطقة بالكامل