تشييع جثمان ملقى أطفال عقار سيدى جابر بقريته فى كفر الشيخ

شهدت قرية "سعفان" التابعة لمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس السبت، تشييع العشرات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وبعض أهالى القرية، جثمان محمود حسن رمضان عبدالنبى الذى أُعدم أمس، لاتهامه بإلقاء الأطفال من أعلى عقار فى محافظة الإسكندرية، بعد أن تسلمت زوجته جثته من مقر تنفيذ حكم الإعدام.

وعقب وصول الجثمان أدى المشيعون صلاة الجنازة، بإحدى الساحات بالقرية، ثم قاموا بدفنه، فيما عزف عدد من أهالى القرية عن المشاركة فى تشييع الجثمان.

وكان محمود رمضان، متهمًا بإلقاء الأطفال من أعلى عقار فى محافظة الإسكندرية، خلال أحداث الشغب التى شهدتها المحافظة من قبل تنظيم الإخوان الإرهابى فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وعقب ذلك اختبأ بإحدى الشقق السكنية بمساكن بلطيم الجديدة، حيث ألقت قوات الشرطة بمركز البرلس القبض عليه، وتم تسليمه لجهات التحقيق بالإسكندرية، وحكم عليه بالإعدام.

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