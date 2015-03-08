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وفاة الحالة الثالثة فى تفجيرات المحلة متأثرًا بـ"بتر قدميه"

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وفاة الحالة الثالثة فى تفجيرات المحلة متأثرًا بـ"بتر قدميه" وفاة الحالة الثالثة فى تفجيرات المحلة متأثرًا بـ"بتر قدميه"
لفظ عبد الكريم محمد أمين شرطة 50 سنة، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى المحلة العام متأثرًا بإصابته ببتر قدميه الاثنين فوق الركبة، وحدوث صدمة عنيفة بالجهاز الدورى، وذلك عقب إصابته فى تفجير المحلة مساء الجمعة.

كانت هناك محاولات لنقل الشهيد لمستشفى العجوزة، وتم استدعاء أحد أساتذة كلية الطب فى تخصص العناية المركزة، وأكد أنه لا يمكن نقله لسوء حالته الصحية.

كان مساعد وزير الصحة الدكتور هشام عطا، قام بزيارة المصابين لبحث إمكانية نقل الحالات الحرجة لمستشفيات أخرى.

وأكد الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام، استقرار الحالة الصحية لباقى المصابين، منهم 3 مصابين داخل غرفة العناية المركزة، و5 مصابين تم وضعهم تحت الملاحظة.

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