الفئات التى تصاب بقرحة المعدة

قرحة المعدة والإثنى عشر من أكثر الأعراض المرضية المزعجة للمرضى بها، فهى تعوقهم عن تناول أغلب أنواع الطعام، كما أنهم فى مهب الإصابة بمضاعفاتها الخطيرة على الدوام.

الدكتورة نيفين رضا أخصائية الجهاز الهضمى والباطنة، أوضحت أن قرحة المعدة مشكلة تواجه فى الغالب أصحاب الأمعاء الحساسة، أو أولئك الذين يعانون من المعدة العصبية التى تتأثر بحالتهم النفسية، أو بسب العادات الغذائية الخاطئة، والمسببات المباشرة للإصابة.

أسباب الإصابة بقرحة المعدة

وتابعت نيفين موضحة أن الإصابة بقرحة المعدة لها العديد من الأسباب، على رأسها تناول الأطعمة التى تثير المعدة وتهيج جدارها وأحماضها، فاعتياد تناول هذه النوعيات من الأطعمة يجعل المعدة فى حالة مقاومة على الدوام حتى تصاب بالقرحة، ومن أهم هذه النوعيات، الأطعمة الحريفة، تناول الأطعمة الساخنة بشدة وبسرعة، الأطعمة التى تحتوى على توابل حارة وكثيرة ترهق المعدة.

واستطردت نيفين قائلة "بعض المشروبات الساخنة والحارقة كالشاى المغلى والساخن بشدة، قد يؤدى للإصابة بقرحة المعدة، إضافة إلى القىء المستمر بسبب مرضى أو نفسى يؤدى إلى الإصابة بالتهاب المعدة والقرحة، تكرار التهاب المعدة دون الاهتمام بعلاجها يلهب جدارها وتصاب بالقرحة، إهمال علاج القرحة من بداية الإصابة بها، عدم الاهتمام بتناول الطعام المسلوق والصحى، التركيز على تناول الأطعمة المحمرة، وتناول الأدوية والمسكنات بصفة مستمرة يرهق المعدة ويصيب بالقرحة، وشرب المياه الغازية والمشروبات المثلجة بشدة".

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