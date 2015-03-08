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10 فوائد لتوابل السماق أهمها علاج البواسير والوقاية من السرطان

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10 فوائد لتوابل السماق أهمها علاج البواسير والوقاية من السرطان 10 فوائد لتوابل السماق أهمها علاج البواسير والوقاية من السرطان
يعد السماق من أهم التوابل فى الدول الأوروبية وأمريكا، فيتم استخدامه أثناء الطهى فى الكثير من الأطعمة خاصة المشويات، وذلك لطعمه الحمضى المميز، كما أنه موجود فى بلادنا لكن قد لا يعرفه الكثير.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن السماق من أكثر التوابل إفادة لصحة الإنسان، فهو يشبه حبة العدس، ويتميز بطعمه الحمضى الذى يعطى للطعام مذاقاً خاصاً أثناء الطهى.


>1- يحد من الإصابة بسرطان المعدة.
>2- يعالج البواسير.
>3- يساعد فى الوقاية والعلاج من الفيروسات الكبدية.
>4- يعالج مشاكل العيون.
>5- يخلصك من الحصوات الكلوية.
>6- يقوم بفتح الانسداد الذى يصيب الأذن.
>7- يقوم بتقوية الجهاز المناعى فى الجسم، فيحد من الإصابة بالأمراض المناعية.
> 8- يعمل كمسكن قوى لآلام الجسم خاصة الآلام الروماتزمية.
>9- يقوم بتنظيم نسبة السكر فى الدم ويحد من ارتفاعه.
>10- يساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة داخلة.

ويضيف استشارى السمنة والنحافة، أنه يمكن وضعه على جميع الأطعمة أثناء الطهى، خاصة المشويات، ويمكن تناوله مثل الشاى للحصول على جميع فوائده.

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مصر 365