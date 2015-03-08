للتعامل مع طفلك المريض بالسكر عليك أن تكون أكثر دراية بالمرض الذى يعانى منه، والمرض المزمن جزء لا يتجزأ من حياة المريض، وتتوقف عليه الكثير من نواحى حياته المختلفة.

ونخص بالحديث هنا الشق النفسى، وحسبما توضح الدكتورة رغدة أحمد الأخصائية النفسية، فالطفل مريض السكر يعانى من الاختلاف الذى يعيشه فى سن مبكرة، وعلى الأبوين فى هذه الحالة القراءة المتعمقة عن طبيعة مرض السكر، وعن نفسية الطفل مريض السكر، واستخدام هذه المعلومات فى التطبيق النفسى اليومى معه.

كيف تتعامل مع طفلك مريض السكر

>وتضيف رغدة قائلة "الطفل مريض السكر يعانى من الحرمان، لأن عقليته غير الناضجة لا تتفهم عدم قدرته على تناول كل أنواع الطعام والشراب، وخاصة الحلوى، لذا على الأم أن تكون مهيئة لحالات غضب وعصبية غير مبررة للطفل بين الحين والآخر".

وتسترسل، أن الطفل مريض السكر يعانى نفسياً بسبب خضوعه لحقن الأنسولين طوال حياته، ما يجعله يشعر بالظلم، والحذر الدائم، كل هذه المشاعر تجعله غير قادر على التأقلم نفسيًا مع المرض إلا بمساعدة نفسية قوية من الأبوين وباقى أفراد الأسرة.

نصائح للتعامل مع الطفل مريض السكر

>وتقدم الأخصائية النفسية عدة نصائح للتعامل السليم مع الطفل مريض السكر:

>- اهتم بتهيئته نفسيًا قبيل تعاطى الحقنة، وأخبره أن هناك آلاف المرضى يوميًا يتعاطون حقنًا ويرقدون فى المستشفيات، فعليه أن يكون سعيدًا بلطف الله عز وجل.

>- اجعله يتقبل مرضه بصدر رحب، ولا يجب أن يعتبره مرضًا، فهو مجرد اختلاف بسيط فى نظام الجسم يعانى منه الكثيرون.

>- اهتم بمكافئته ببعض الحلوى بين الحين والآخر بالتنسيق مع الطبيب المختص كى لا يشعر بالحرمان.

>- اعترف بإصابة طفلك بالسكر واقنعه بأن يعترف بذلك،ولا تخفى الأمر حتى لا يشعر بالإحراج دون داع.

>- اهتم بتوعيته بالمرض واقنعه أن عدم تناول السكريات والإفراط فى المجهود البدنى، هو سبيله لكى يعيش حياة طبيعية.

>- لا تتركه يستمع لانتقادات أصدقائه، وأكد له أنه طفل مميز يتحمل الألم وبطل.

>- احتمل نوبات عصبيته، وعاتبه بعد هدوئه بالعقل والمنطق.

>- الطفل مريض السكر واعٍ لمرضه، لذا عامله بعقلية ناضجة.

>- احترم شعوره بالألم وساعده على تخطيه.

>- لا تبكى أمامه، أو تشعره بضعفه ومرضه.

موضوعات متعلقة:

خايف تاكل الكرنب والقرنبيط والبصل.. من النهاردة كل وأنت مطمن.. البقدونس والنعناع لامتصاص غازات البطن.. والشاى ومغلى الكمون يخلصان من الروائح الكريهة.. وطرق طهى صحية تحولها لأطعمة ماصة للغازات

6 استخدامات ممنوعة للمناديل الورقية.. تنظيف الأعضاء الخاصة والعينين ينقل العدوى.. وتجفيف الطعام من الزيوت يسبب النزلات المعوية.. وإزالة صمغ الأذن بها يؤدى للاتهابات

>