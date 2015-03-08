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وفاة طبيب طوارئ مستشفى صامطة بأزمة قلبية

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    توفي الأربعاء الماضي بمستشفى صامطة العام طبيب الطوارئ والحوادث بالمستشفى الدكتور نجاح القاضي جراء اصابته بأزمة قلبية أثناء تأديته لعمله بالمستشفى.

وقدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور احمد السهلى وكافة منسوبي صحة المنطقة أحر التعازي والمواساة لأسرة الدكتور نجاح القاضي طبيب قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى صامطة العام جراء إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء أدائه لعمله بالمستشفى.

وبين مدير مستشفى محافظة صامطة العام المكلف الدكتور محمد آل خيرات بأن الدكتور القاضي "رحمه الله" كان مثالا للتفاني في خدمة المرضى بالمستشفى طوال فترة عمله، داعين الله للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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